VNPT xin Thủ tướng giao trọng trách phát triển AI mang tầm quốc gia

Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của VNPT mới đây, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT đã kiến nghị trực tiếp đến Thủ tướng Phạm Minh Chính giao trọng trách phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mang tầm quốc gia để đưa Việt Nam tiến nhanh vào kỷ nguyên AI.

Ông Huỳnh Quang Liêm kiến nghị, trong Chương trình Chiến lược Quốc gia về trí tuệ nhân tạo, đối với nội dung triển khai và vận hành hệ thống GPU (hệ thống xử lý dữ liệu lớn để tạo ra hình ảnh và thực hiện các phép toán số học phức tạp) của quốc gia, VNPT xin Thủ tướng cho phép VNPT tham gia với vai trò là đơn vị chủ lực triển khai và vận hành theo mô hình “Nhà nước đầu tư – Doanh nghiệp vận hành”.

Ông Huỳnh Quang Liêm đưa ra dẫn chứng mô hình này nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, UAE,… đã và đang áp dụng nhằm huy động hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái AI quốc gia phát triển nhanh chóng và bền vững. Đây là hướng đi tất yếu để khẳng định chủ quyền công nghệ, chủ quyền về dữ liệu và đặc biệt chủ quyền AI của Việt Nam.

Tổng Giám đốc VNPT còn đề nghị Chính phủ chính thức giao trọng trách xây dựng Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, làm nền tảng cho các ứng dụng AI Việt, do người Việt xây dựng, đặt trọng tâm vào tiếng Việt như một sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc cho VNPT thực hiện.