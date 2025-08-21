VNPT, Viettel, MobiFone phải roaming, lắp thêm trạm 5G để đảm bảo liên lạc cho sự kiện A80

Các doanh nghiệp viễn thông phải xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế, bảo đảm không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn.

Bộ KH&CN chỉ đạo các doanh nghiệp mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế. Triển khai xe BTS lưu động, sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin. Các doanh nghiệp phải phối hợp ngăn chặn, cảnh báo các hành vi lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo, phát tán thông tin trái pháp luật. Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn.

Bộ KH&CN vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tăng cường phương án bảo đảm thông tin liên lạc để đảm bảo thông tin thông suốt, không nghẽn mạng tại các sự kiện, khu vực tập trung đông người trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).

Phải tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực bắn pháo hoa,… đặc biệt là tại các khu vực tổ chức lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Bộ KH&CN chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết như: roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng… nhằm bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán virus phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử. Sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, cảnh báo người sử dụng dịch vụ về các hành vi lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng, tránh.

Dự kiến, sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao.