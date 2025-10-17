VNGGames mang thông điệp 'Built on Experience - Driven by Passion' đến Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành và giải trí số, VNGGames liên tiếp đưa các tựa game toàn cầu đến gần hơn với hàng triệu người chơi tại Đông Nam Á.
Khả năng nội địa hóa nội dung sâu sắc, am hiểu văn hóa bản địa, cùng năng lực vận hành game quy mô lớn được xem là thế mạnh để nhà phát hành hút thị trường với nhiều sản phẩm mới độc đáo.
Tại khu vực B2B, VNGGames mang đến hình ảnh của một nhà phát hành dày dạn kinh nghiệm, lấy cảm hứng từ thông điệp “Built on Experience - Driven by Passion”. Đây không chỉ là gian hàng trưng bày mà còn là nơi kết nối sáng tạo, hợp tác chiến lược và tìm kiếm đối tác toàn cầu.
Đội ngũ Phát triển kinh doanh (Business Development) và Chiến lược phát hành (Publishing Strategy) của VNGGames sẽ trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ góc nhìn về thị trường game Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa những sản phẩm game xuất sắc vươn tầm khu vực.
“Sứ mệnh của VNGGames là kết nối văn hóa và mở rộng trải nghiệm qua trò chơi, chúng tôi tin rằng thành công thật sự trong ngành này đến từ sự hợp tác, đổi mới và niềm đam mê chung. Mỗi đối tác là một người bạn đồng hành trên hành trình kiến tạo thế giới game kết nối hơn”, ông Chris Liu, Head of Business Development and Partnerships, VNGGames chia sẻ.
Song song đó, tại khu vực B2C, VNGGames mang đến không gian đầy cảm xúc và năng lượng dành cho cộng đồng game thủ dưới thông điệp “Together, We Game”. Gian hàng là nơi sẽ tôn vinh tinh thần gắn kết giữa nhà phát hành và người chơi, nơi game không chỉ là giải trí mà còn là hành trình chia sẻ và đồng sáng tạo.
Tại đây, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm những tựa game đình đám được VNGGames phát hành tại Đông Nam Á như Lineage2M (hợp tác cùng NCSOFT), Metal Slug: Awakening, DDTank Origin, Revelation M và Perfect World Mobile.
Ngoài ra, người chơi còn có thể tham gia các minigame vui nhộn, nhận quà độc quyền và gặp gỡ đội ngũ vận hành sản phẩm của VNGGames để cùng chia sẻ niềm đam mê.
Việc tham dự Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của VNGGames, thể hiện cam kết phát triển lâu dài và kết nối cộng đồng game Đông Nam Á với thế giới. Đây không chỉ là dịp để VNGGames mở rộng hợp tác quốc tế, mà còn là cơ hội để chia sẻ tầm nhìn về một ngành game khu vực năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng.