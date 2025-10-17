VNGGames mang thông điệp 'Built on Experience - Driven by Passion' đến Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025

Đội ngũ Phát triển kinh doanh (Business Development) và Chiến lược phát hành (Publishing Strategy) của VNGGames sẽ trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ góc nhìn về thị trường game Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa những sản phẩm game xuất sắc vươn tầm khu vực.



“Sứ mệnh của VNGGames là kết nối văn hóa và mở rộng trải nghiệm qua trò chơi, chúng tôi tin rằng thành công thật sự trong ngành này đến từ sự hợp tác, đổi mới và niềm đam mê chung. Mỗi đối tác là một người bạn đồng hành trên hành trình kiến tạo thế giới game kết nối hơn”, ông Chris Liu, Head of Business Development and Partnerships, VNGGames chia sẻ.



Song song đó, tại khu vực B2C, VNGGames mang đến không gian đầy cảm xúc và năng lượng dành cho cộng đồng game thủ dưới thông điệp “Together, We Game”. Gian hàng là nơi sẽ tôn vinh tinh thần gắn kết giữa nhà phát hành và người chơi, nơi game không chỉ là giải trí mà còn là hành trình chia sẻ và đồng sáng tạo.



Tại đây, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm những tựa game đình đám được VNGGames phát hành tại Đông Nam Á như Lineage2M (hợp tác cùng NCSOFT), Metal Slug: Awakening, DDTank Origin, Revelation M và Perfect World Mobile.

Ngoài ra, người chơi còn có thể tham gia các minigame vui nhộn, nhận quà độc quyền và gặp gỡ đội ngũ vận hành sản phẩm của VNGGames để cùng chia sẻ niềm đam mê.