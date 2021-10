VNG, KMS Technology vào nhóm công ty có nơi làm việc tốt nhất châu Á

“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” là giải thưởng thường niên được HR Asia công bố dựa trên quá trình lựa chọn của các chuyên gia nhân sư quốc tế và một cuộc khảo sát quy mô lớn. Giải thưởng năm nay quy tụ gần 600 công ty tại Việt Nam tham gia, với hơn 30.000 nhân viên hoàn thành khảo sát.

Kết quả khảo sát cho thấy, điểm bình quân của VNG trên cả ba hạng mục đều cao hơn so với bình quân của thị trường. Cụ thể, điểm Core (văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) là 4,31 so với bình quân ngành là 3,74, điểm Self (cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn của mỗi cá nhân) đạt 4,34 so với ngành là 3,88, và điểm Group (suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) là 4,42 so với mặt bằng chung của ngành là 3,96 điểm.

KMS Technology cho hay, điểm bình quân của công ty trên các hạng mục đánh giá đều vượt bình quân các công ty thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin nói riêng và tất cả các ngành nghề nói chung, tại thị trường Việt Nam và Châu Á.