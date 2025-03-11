VNeTraffic: Ứng dụng giúp người dân tự động gia hạn GPLX

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động gia hạn GPLX khi có giấy khám sức khỏe điện tử của cá nhân.
Trước một tháng hết hạn, ứng dụng sẽ gửi thông báo tới người có giấy phép lái xe về việc phải đi khám sức khỏe để gia hạn. Hệ thống sẽ từ chối trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe.
Hiện người dân chủ yếu gia hạn GPLX trực tuyến qua cổng dịch vụ công, song cần nhiều bước thực hiện hơn như ảnh chụp chân dung, ảnh chụp hai mặt GPLX và CCCD, giấy khám sức khỏe điện tử...
Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia, để người dân có thể tự đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử.
Ngoài gia hạn GPLX, thông qua ứng dụng VNeTraffic, người dân có thể xuất trình GPLX cho CSGT kiểm tra thay vì phải sử dụng bản vật lý; có thể làm thủ tục đăng ký xe. Khi có chứng nhận hải quan điện tử, chứng nhận thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực thủ tục đăng ký xe, cho phép bấm biển số xe.
Người dân có thể biết được phương tiện của mình đã bị tai nạn ở đâu, thời gian nào hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giao thông ở đâu, lỗi gì qua VNeTraffic. Sau hai tiếng vi phạm được ghi nhận, hệ thống sẽ thông báo tới người dùng và họ có thể nộp phạt trên App.
Theo thống kê của Cục CSGT, hiện ứng dụng VNeTraffic đã có hơn 1,4 triệu người dùng, trong đó hơn 350.000 tài khoản mức độ 2.
Việt An