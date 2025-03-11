VNeTraffic: Ứng dụng giúp người dân tự động gia hạn GPLX

Trước một tháng hết hạn, ứng dụng sẽ gửi thông báo tới người có giấy phép lái xe về việc phải đi khám sức khỏe để gia hạn. Hệ thống sẽ từ chối trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động gia hạn GPLX khi có giấy khám sức khỏe điện tử của cá nhân.

Hiện người dân chủ yếu gia hạn GPLX trực tuyến qua cổng dịch vụ công, song cần nhiều bước thực hiện hơn như ảnh chụp chân dung, ảnh chụp hai mặt GPLX và CCCD, giấy khám sức khỏe điện tử...

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia, để người dân có thể tự đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử.