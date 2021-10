Vnet khen bài mới của aespa đỉnh, Knet kêu AI học nhảy cho đàng hoàng

Sau một loạt "thính" từ SM, cuối cùng aespa cũng đã chính thức trở lại với MV Savage được công chiếu vào 4 giờ ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam). Đây là bài hát chủ đề trong mini album cùng tên đầu tiên Savage của nhóm.

Your browser does not support the video tag.

MV Savage - aespa

Bên cạnh visual bùng nổ của 4 cô gái nhà SM, chắc hẳn phần đông người hâm mộ đều sẽ thấy nhạc của aespa lần này khó ngấm hơn hẳn những lần trước. MV lần này có vẻ như một Black Mamba thứ hai với sự trở lại của quái vật khổng lồ, bốn nhân vật ảo ae của nhóm và "trùm cuối" Naevis.



4 nhân vật ae của nhóm



Màn biến hình "ảo ma" như công chúa phép thuật Winx Club của aespa

Xem xong MV mới này, phần lớn Vnet đều bị u mê trước visual cực phẩm của aespa, tuy chưa thể ngấm ngay giai điệu của Savage, nhưng ai nấy đều đánh giá cao chất lượng ca khúc, sẵn sàng chờ bị "nghiệp quật" như Next Level.