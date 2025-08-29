VNeID ‘chập chờn’ sau thông tin người dân được tặng tiền

Ứng dụng VNeID báo lỗi khi truy cập

Từ tối 28/8, nhiều người cho hay không thể đăng nhập vào ứng dụng định danh điện tử VNeID sau thông tin mỗi công dân Việt Nam được nhận 100.000 đồng.

Theo đó từ tối ngày 28/8, nhiều người phản ánh khi vào VNeID, ứng dụng hiện thông báo lỗi "Hệ thống đang bảo trì. Vui lòng thử lại sau". Một số cho biết sau khi nhập mật khẩu hoặc dùng nhận dạng khuôn mặt, phần mềm ở chế độ chờ đợi và không có phản hồi.

Tình trạng này nhiều khả năng do hệ thống quá tải khi có quá nhiều người mở ứng dụng cùng lúc.

Đến sáng 29/8, một số người dùng đã có thể đăng nhập vào VNeID. Tuy nhiên, tại bước điền passcode ở phần An sinh xã hội, thông báo "kết nối tới hệ thống thất bại" vẫn xuất hiện.

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.

Để thuận tiện cho việc nhận khoản tiền nói trên, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Trong công điện của Chính phủ nêu rõ, có 2 hình thức là chuyển khoản và nhận tiền mặt. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Các cách xử lý khi app VNeID không truy cập được

App VNeID không truy cập được do những nguyên nhân nào và cách xử lý ra sao?.

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn cách khắc phục hiệu quả dựa trên các lỗi thường gặp.

1. Kiểm tra và đảm bảo kết nối mạng ổn định

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến VNeID không truy cập được là do kết nối mạng không ổn định.

Ứng dụng này cần đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực với hệ thống của Bộ Công an, nên nếu kết nối yếu hoặc chập chờn, ứng dụng có thể tải chậm, đứng hình hoặc thậm chí không thể đăng nhập.