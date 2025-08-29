VNeID ‘chập chờn’ sau thông tin người dân được tặng tiền

Từ tối 28/8, nhiều người cho hay không thể đăng nhập vào ứng dụng định danh điện tử VNeID sau thông tin mỗi công dân Việt Nam được nhận 100.000 đồng.
Theo đó từ tối ngày 28/8, nhiều người phản ánh khi vào VNeID, ứng dụng hiện thông báo lỗi "Hệ thống đang bảo trì. Vui lòng thử lại sau". Một số cho biết sau khi nhập mật khẩu hoặc dùng nhận dạng khuôn mặt, phần mềm ở chế độ chờ đợi và không có phản hồi.
Tình trạng này nhiều khả năng do hệ thống quá tải khi có quá nhiều người mở ứng dụng cùng lúc.
Đến sáng 29/8, một số người dùng đã có thể đăng nhập vào VNeID. Tuy nhiên, tại bước điền passcode ở phần An sinh xã hội, thông báo "kết nối tới hệ thống thất bại" vẫn xuất hiện.
Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Để triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9.
Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.
Để thuận tiện cho việc nhận khoản tiền nói trên, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.
Trong công điện của Chính phủ nêu rõ, có 2 hình thức là chuyển khoản và nhận tiền mặt. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.
Các cách xử lý khi app VNeID không truy cập được
App VNeID không truy cập được do những nguyên nhân nào và cách xử lý ra sao?.
Dưới đây là chi tiết hướng dẫn cách khắc phục hiệu quả dựa trên các lỗi thường gặp.
Dưới đây là các cách xử lý hiệu quả dựa trên những lỗi thường gặp và hướng khắc phục
1. Kiểm tra và đảm bảo kết nối mạng ổn định
Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến VNeID không truy cập được là do kết nối mạng không ổn định.
Ứng dụng này cần đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực với hệ thống của Bộ Công an, nên nếu kết nối yếu hoặc chập chờn, ứng dụng có thể tải chậm, đứng hình hoặc thậm chí không thể đăng nhập.
Bạn hãy thử chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động (4G/5G), hoặc khởi động lại modem/router để cải thiện tín hiệu.
2. Khởi động lại ứng dụng hoặc thiết bị
Nếu ứng dụng bị treo hoặc phản hồi chậm, bạn hãy thoát hoàn toàn ứng dụng khỏi giao diện đa nhiệm và mở lại sau vài giây.
Khởi động lại thiết bị Android
Trên iPhone, vuốt lên từ dưới màn hình (với Face ID) hoặc nhấn đúp nút Home (với Touch ID) để xem các ứng dụng đang chạy và vuốt để tắt VNeID.
Trên Android, nhấn nút đa nhiệm và vuốt để đóng ứng dụng. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, khởi động lại điện thoại có thể giúp làm mới hệ thống và giải quyết các lỗi tạm thời.
3. Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất
Ứng dụng VNeID thường xuyên được cập nhật để vá lỗi và cải thiện hiệu năng. Nếu bạn đang dùng phiên bản cũ, nó có thể không tương thích với hệ thống hoặc thiết bị.
Hãy kiểm tra và cập nhật ứng dụng từ cửa hàng CH Play (Android) hoặc App Store (iOS). Điều này cũng giúp ứng dụng hoạt động ổn định hơn và tránh các lỗi phát sinh.
Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất
4. Xóa bộ nhớ đệm (Cache) của ứng dụng
Dữ liệu bộ nhớ đệm bị lỗi có thể khiến ứng dụng hoạt động không bình thường.
Trên Android, bạn có vào Cài đặt > Ứng dụng > VNeID > Lưu trữ > Xóa bộ nhớ đệm.
Vào Cài đặt, chọn mục Ứng dụng, tìm và chọn ứng dụng VNeID
Xóa cache và dữ liệu ứng dụng VNeID khi không mở được
Trên iOS, hệ điều hành không cho phép xóa cache riêng lẻ từng ứng dụng, nên bạn có thể thử gỡ và cài đặt lại ứng dụng để đạt hiệu quả tương tự.
5. Tắt chế độ nhà phát triển hoặc các phần mềm can thiệp hệ thống
Nếu điện thoại của bạn đã can thiệp hệ thống (như root trên Android hoặc jailbreak trên iOS), ứng dụng VNeID có thể không hoạt động được do lý do bảo mật.
Ứng dụng này được thiết kế để không chạy trên các thiết bị đã vượt quyền để đảm bảo an toàn dữ liệu. Bạn cần khôi phục điện thoại về trạng thái hệ thống gốc hoặc tắt chế độ nhà phát triển (nếu đã kích hoạt) bằng cách vào Cài đặt > Hệ thống > Tùy chọn nhà phát triển và chuyển sang tắt.
Vào Cài đặt, nhấn chọn mục Hệ thống
Tắt chế độ Tùy chọn nhà phát triển
6. Kiểm tra và cấp đầy đủ quyền cho ứng dụng
Ứng dụng VNeID cần một số quyền truy cập như camera, bộ nhớ, vị trí và mạng để hoạt động chính xác. Nếu các quyền này chưa được cấp, ứng dụng có thể gặp lỗi.
Hãy vào Cài đặt > Ứng dụng > VNeID > Quyền và đảm bảo tất cả các quyền cần thiết đã được bật.
Kiểm tra và cấp đầy đủ quyền cho ứng dụng
7. Gỡ và cài đặt lại ứng dụng
Nếu các cách trên không hiệu quả, hãy thử gỡ hoàn toàn ứng dụng VNeID và cài đặt lại từ cửa hàng ứng dụng. Điều này giúp loại bỏ mọi tệp lỗi hoặc cài đặt không đúng. Sau khi cài đặt lại, bạn cần đăng nhập lại bằng thông tin định danh của mình.
8. Liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ
Một số lỗi có thể liên quan đến tài khoản định danh điện tử của bạn, chẳng hạn như thông tin chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số điện thoại đăng ký bị trùng với người khác, hoặc chưa kích hoạt tài khoản. Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ cơ quan công an nơi đăng ký tài khoản để được hỗ trợ kiểm tra và cập nhật thông tin.
Để liên hệ đến số điện thoại tổng đài VNeID của bộ công an để nhận được sự hỗ trợ, bạn chỉ liên hệ tới số 1900 0368. Đây là số hotline được thiết lập để tiếp nhận và giải đáp mọi phản ảnh, yêu cầu và câu hỏi từ người dân tại trung ương.
9. Kiên nhẫn chờ trong trường hợp lỗi từ hệ thống
Đôi khi, sự cố có thể xảy ra do máy chủ hệ thống của VNeID đang bảo trì hoặc quá tải, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Nếu bạn nghi ngờ lỗi do hệ thống, hãy thử truy cập lại sau vài giờ hoặc theo dõi thông báo chính thức từ Bộ Công an.
10. Đảm bảo thiết bị tương thích
Ứng dụng VNeID yêu cầu thiết bị sử dụng hệ điều hành Android 5.0 trở lên hoặc iOS 13 trở lên. Nếu điện thoại của bạn có hệ điều hành cũ hơn, ứng dụng có thể không hoạt động được. Hãy kiểm tra và nâng cấp hệ điều hành nếu cần thiết.
Nếu đã thử các cách trên mà vẫn không khắc phục được, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của VNeID để được hướng dẫn cụ thể hơn.
VNeID là một ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an Việt Nam, với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống. Ứng dụng này được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số. Một trong số đó là các dịch vụ tài chính số đa dạng đã và đang được tích hợp lên nền tảng VNeID.
Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng vào ứng dụng VNeID nhận An sinh xã hội
Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong công tác thúc đẩy chi trả An sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt, đồng thời tăng cường số hóa hoạt động ngân hàng hướng đến nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, các ngân hàng đã triển khai tính năng liên kết/cập nhật tài khoản thanh toán (TKTT) của khách hàng nhận chi trả ASXH trên ứng dụng VNeID.
Theo đó, các ngân hàng đã hỗ trợ cho khách hàng việc liên kết/cập nhật TKTT trên VNeID, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua TKTT. Thời gian chi trả phụ thuộc vào tiến độ triển khai của các cơ quan chức năng có liên quan.
Để có thể nhận trợ cấp từ Chính phủ một cách nhanh chóng và thuận tiện, khách hàng có thể tải và mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng hoặc đến điểm giao dịch ngân hàng gần nhất mở Gói tài khoản ASXH.
Khách hàng thực hiện liên kết tài khoản vào ứng dụng VNeID theo hướng dẫn như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào VNeID và chọn mục “An sinh xã hội”.
Bước 2: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.
Bước 3: Bấm chọn Logo ngân hàng mà mình có tài khoản khi thực hiện liên kết lần đầu hoặc vào “Lịch sử đăng ký” và chọn “Thay đổi tài khoản” khi cần cập nhật tài khoản liên kết.
Bước 4:
· Nhập số tài khoản ngân hàng.
· Chọn “Tôi đã đọc và đồng ý mục đích chia sẻ dữ liệu”.
· Chọn “Tiếp tục” để gửi yêu cầu.
Bước 5: Vào “Lịch sử đăng ký” để kiểm tra thông tin đã yêu cầu.
