VN-Index vượt 1.700 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,64 điểm (1,1%) lên 1.716,47 điểm với 152 mã tăng, 62 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,6 điểm (0,59%) lên 274,94 điểm với 61 mã tăng, 57 mã giảm và 68 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 34.400 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 36.200 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên mua ròng nhẹ sau 16 phiên bán ròng trước đó, trong phiên giao dịch này, khối ngoại quay lại bán ròng trên sàn HOSE gần 1.605 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG gần 217 tỷ đồng, SSI gần 189 tỷ đồng và VRE gần 157 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN