VN-Index tiến gần đến mốc 1.700 điểm

Các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, công nghệ thông tin, viễn thông, thép và dịch vụ truyền thông cũng đều giữ được sắc xanh, tạo lực đỡ vững chắc cho thị trường trong phiên hôm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 17,64 điểm, đạt 1.684,9 điểm. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 1,24 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 37.634,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 238 mã tăng giá, 76 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.