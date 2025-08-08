VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chốt phiên giao dịch chiều nay, VN-Index tăng 8,1 điểm, tương đương 0,51%, lên 1.581,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 1,7 tỷ đơn vị, giá trị 44.159,5 tỷ đồng, tăng 24% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua. Toàn sàn HoSE có 223 mã tăng và 106 mã giảm.

Đáng chú ý, 3 cổ phiếu HPG, TPB và VPB là động lực chính và đóng góp tổng cộng hơn 7 điểm tích cực cho VN-Index.

Cụ thể, cổ phiếu HPG tăng mạnh 5,2% lên 28.500 đồng, mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, khớp lệnh cao nhất toàn thị trường với hơn 139,1 triệu đơn vị.