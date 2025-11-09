VN-Index hồi phục hơn 50 điểm trong một phiên

Trong phiên hôm nay 11/9, có thời điểm VN-Index lùi về sát mốc 1.600 điểm, nhưng dòng tiền bắt đáy trong phiên chiều giúp chỉ số đóng cửa với mức tăng gần 15 điểm.

Bước vào phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư khá căng thẳng sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh trước đó và sự suy yếu của dòng tiền. Áp lực cung khiến bảng điện chìm trong sắc đỏ ngay tại thời điểm thị trường vừa mở cửa.

Lúc gần 10 giờ, VN-Index về sát ngưỡng 1.600 điểm khi chỉ số giảm 35 điểm.

Tuy nhiên, đến 14h, thị trường bất ngờ đảo chiều, VN-Index trở lại sắc xanh nhờ nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt đà tăng. Sắc xanh dần chiếm áp đảo trong các nhóm bất động sản, bán lẻ, xây dựng, vật liệu...

VN-Index đảo chiều tăng gần 15 điểm. (Ảnh chụp màn hình)
Đóng cửa phiên 11/9, VN-Index tăng 14,49 điểm (0,86%) lên 1.657,75 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 163 mã giảm, 152 mã tăng và 63 mã đi ngang. Trong nhóm VN30 có 20 mã tăng, 8 mã giảm và 2 mã đi ngang. Chỉ số VN30-Index tăng 26,45 điểm (1,45%) lên 1.855,08 điểm.

Trong số 163 cổ phiếu xanh của VN-Index có 85 mã tăng vượt 1% so với tham chiếu, nhiều gấp đôi buổi sáng.

Bộ đôi họ Vingroup được xem là trụ cột nâng đỡ đà tăng hôm nay. Theo thống kê, chỉ riêng 2 mã VIC và VHM đã góp 8,9 điểm tăng cho VN-Index.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,42 điểm (0,15%) xuống 274,18 điểm. UPCoM-Index giảm 0,27 điểm (0,24%) xuống 110,10 điểm.

Trong phiên hôm nay, thanh khoản tăng trở lại, với 1,27 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn HoSE, tương đương giá trị giao dịch hơn 36.300 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại bán ròng hơn 1.270 tỷ đồng, tập trung vào các mã chứng khoán và ngân hàng như SSI, MSB, SHB, VIX, MBB.

Bằng Lăng
Theo vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/vn-index-hoi-phuc-hon-50-diem-trong-mot-phien-ar964918.html
