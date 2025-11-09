VN-Index hồi phục hơn 50 điểm trong một phiên

Bước vào phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư khá căng thẳng sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh trước đó và sự suy yếu của dòng tiền. Áp lực cung khiến bảng điện chìm trong sắc đỏ ngay tại thời điểm thị trường vừa mở cửa.

Lúc gần 10 giờ, VN-Index về sát ngưỡng 1.600 điểm khi chỉ số giảm 35 điểm.

Tuy nhiên, đến 14h, thị trường bất ngờ đảo chiều, VN-Index trở lại sắc xanh nhờ nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt đà tăng. Sắc xanh dần chiếm áp đảo trong các nhóm bất động sản, bán lẻ, xây dựng, vật liệu...