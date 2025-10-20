VN-Index giảm tới gần 95 điểm, cả trăm mã 'nằm sàn'

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/10, thị trường chứng khoán (TTCK) chịu áp lực bán sau phiên giảm khá mạnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy giúp VN-Index chỉ giảm quanh mức 10-20 điểm trong buổi sáng. Tới đầu giờ chiều, có lúc VN-Index về gần tham chiếu.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh vào gần cuối phiên chiều 20/10, qua đó kéo VN-Index giảm hơn 90 điểm (-5%) ở thời điểm chuẩn bị bước vào đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ cuối phiên ATC.

Sau 14h, áp lực bán tăng vọt với cả trăm mã giảm hết biên độ. Tổng cộng thị trường ghi nhận gần 700 mã giảm điểm.