VN-Index giảm hơn 16 điểm, tụt khỏi mốc 1.600 điểm

Tạm chốt phiên sáng, VN-Index giảm còn 1.591,51 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,28 điểm, xuống còn 275,19; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm, xuống 109,14 điểm. Mặc dù VN-Index giảm điểm, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch khoảng 1.352 triệu cổ phiếu, tương đương thanh khoản thị trường đạt hơn 36.084 tỷ đồng.
Các cổ phiếu lớn như MWG, HPG và GEX đều ghi nhận mức giảm mạnh, tạo ra áp lực lớn cho chỉ số VN-Index. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu MBB và LPB lại có sự tăng trưởng tích cực, ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số, lần lượt tăng 1,97% và 1,68%. Ngược lại, những cổ phiếu có mức giảm mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bao gồm VPB, VIC, HPG và GEX với mức giảm từ 1% đến hơn 2%.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng giao dịch mạnh mẽ trong phiên sáng nay với giá trị bán ròng trên 3.745 tỷ đồng, trong khi mua ròng thấp hơn khoảng 2.429 tỷ đồng. Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là MWG với giá trị bán ròng là 132,77 tỷ đồng, tiếp đến là SSI, FPT, SHB, MSN và HCM.
Trong nhóm ngành tài chính, các cổ phiếu ngân hàng như MBB, SHB, LPB tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sự ổn định của ngành ngân hàng trong bối cảnh chính sách tiền tệ ổn định và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt. Ngành bất động sản cũng chứng kiến sự phân hóa mạnh, với các cổ phiếu như VIC và HPG giảm điểm.
Theo các chuyên gia chứng khoán, dù có sự điều chỉnh trong phiên sáng nay, nhưng triển vọng trung và dài hạn của thị trường vẫn tích cực. Các yếu tố vĩ mô như chính sách hỗ trợ nền kinh tế, chính sách tiền tệ ổn định và những tín hiệu tích cực từ các ngành như ngân hàng, bất động sản, tài chính vẫn là động lực hỗ trợ cho đà tăng trưởng của thị trường trong tương lai.
Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù thị trường có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, xu hướng giảm điểm chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn thuộc nhóm công nghiệp và tiêu dùng. Ngược lại, nhóm tài chính và ngân hàng vẫn duy trì sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Các cổ phiếu như MBB và LPB tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư nhờ triển vọng tích cực và mức sinh lời ổn định.
Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường đang trong xu hướng tăng. TPS nhận định rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức kháng cự “động” được hình thành từ biên trên của kênh xu hướng, với ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn có thể nằm quanh mức 1.610 điểm.
Nếu lực cầu suy yếu, VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn. TPS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để giải ngân. Tuy nhiên, nếu chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự 1.610 điểm, TPS tin rằng thị trường sẽ có tiềm năng bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Còn theo nhận định của Công ty Chứng khoán Asean (Aseansc), các nhịp rung lắc sẽ tiếp tục xuất hiện trong đà tăng hiện tại của VN-Index. Sự gia tăng cung chốt lời khi thị trường đã đi lên trong suốt 4 tháng qua và nhiều cổ phiếu dẫn dắt đà tăng đã tiến vào vùng quá mua (RSI) là yếu tố dẫn đến sự phân hóa. Vì vậy, khu vực 1.600 điểm sẽ trở thành hỗ trợ gần cho chỉ số trong ngắn hạn.
Aseansc khuyến nghị nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên ưu tiên nắm giữ các mã có dòng tiền mạnh và duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn. Đối với những nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn, họ có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, tập trung vào các lĩnh vực dẫn dắt và được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô.