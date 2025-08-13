VN-Index giảm hơn 16 điểm, tụt khỏi mốc 1.600 điểm

Tạm chốt phiên sáng, VN-Index giảm còn 1.591,51 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,28 điểm, xuống còn 275,19; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm, xuống 109,14 điểm. Mặc dù VN-Index giảm điểm, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch khoảng 1.352 triệu cổ phiếu, tương đương thanh khoản thị trường đạt hơn 36.084 tỷ đồng.

Trong phiên sáng 13/8, các cổ phiếu trụ cột như VIC, HPG, FPT, MWG và GEX giảm mạnh đã kéo VN-Index lùi xuống dưới ngưỡng 1.600 điểm. Ảnh chụp màn hình

Các cổ phiếu lớn như MWG, HPG và GEX đều ghi nhận mức giảm mạnh, tạo ra áp lực lớn cho chỉ số VN-Index. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu MBB và LPB lại có sự tăng trưởng tích cực, ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số, lần lượt tăng 1,97% và 1,68%. Ngược lại, những cổ phiếu có mức giảm mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bao gồm VPB, VIC, HPG và GEX với mức giảm từ 1% đến hơn 2%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng giao dịch mạnh mẽ trong phiên sáng nay với giá trị bán ròng trên 3.745 tỷ đồng, trong khi mua ròng thấp hơn khoảng 2.429 tỷ đồng. Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là MWG với giá trị bán ròng là 132,77 tỷ đồng, tiếp đến là SSI, FPT, SHB, MSN và HCM.

Trong nhóm ngành tài chính, các cổ phiếu ngân hàng như MBB, SHB, LPB tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sự ổn định của ngành ngân hàng trong bối cảnh chính sách tiền tệ ổn định và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt. Ngành bất động sản cũng chứng kiến sự phân hóa mạnh, với các cổ phiếu như VIC và HPG giảm điểm.

Tốp cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất trong phiên sáng. Ảnh chụp màn hình

Theo các chuyên gia chứng khoán, dù có sự điều chỉnh trong phiên sáng nay, nhưng triển vọng trung và dài hạn của thị trường vẫn tích cực. Các yếu tố vĩ mô như chính sách hỗ trợ nền kinh tế, chính sách tiền tệ ổn định và những tín hiệu tích cực từ các ngành như ngân hàng, bất động sản, tài chính vẫn là động lực hỗ trợ cho đà tăng trưởng của thị trường trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù thị trường có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, xu hướng giảm điểm chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn thuộc nhóm công nghiệp và tiêu dùng. Ngược lại, nhóm tài chính và ngân hàng vẫn duy trì sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Các cổ phiếu như MBB và LPB tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư nhờ triển vọng tích cực và mức sinh lời ổn định.