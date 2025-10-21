VKSND Tối cao thông tin 2 vụ đột nhập Công ty xổ số kiến thiết

Nhằm đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số, mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của Công ty xổ số kiến thiết và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.

Động thái này của Bộ Tài chính được đưa ra trên cơ sở ngày 4-9-2025, Vụ 2 VKSND Tối cao đã có Công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quay số mở thưởng, hoạt động kinh doanh xổ số của các Công ty xổ số kiến thiết.