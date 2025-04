VKS nêu quan điểm về đề nghị cho bà Trương Mỹ Lan tham gia phục hồi ngân hàng SCB

Riêng đối với yêu cầu đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia phương án phục hồi ngân hàng SCB thì không thuộc thẩm quyền của VKS và không thuộc phạm vi xét xử của HĐXX do đó không có ý kiến.

Đối với số tiền 415.000 tỉ đồng ở tội tham ô tài sản (giai đoạn 1), các số liệu do các bị cáo, luật sư nêu trong tranh luận đã được xem xét tại các bản án ở giai đoạn 1. Do tội tham ô tài sản là tội phạm nguồn nên nguồn tiền từ tội phạm nguồn này là cơ sở để toà án sơ thẩm giai đoạn hai đã quy kết bị cáo rửa tiền đối với số tiền 415.000 tỉ và số tiền lừa đảo 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu là có căn cứ để quy buộc trách nhiệm 445.000 tỉ đồng ở tội rửa tiền.

Đối với vấn đề gỡ bỏ kê biên các tài sản của bị cáo Lan mà không đảm bảo cho khoản vay nào tại SCB, đại diện VKS xét thấy căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện hiện nay ngân hàng SCB cũng là bị hại trong vụ án nên cần phong tỏa để phục vụ điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản và đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan.

Đối với vấn đề thu hồi 15.000 tỉ đồng là vật chứng của vụ án cần phải thu hồi từ các ngân hàng khác, thì tại bản kết luận điều tra và tại bản án sơ thẩm cũng đã nêu rõ, do số tiền này chưa bóc tách được nên cần tiếp tục kiến nghị C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Do đó không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này.

Về vấn đề đánh giá lại cấu thành của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, VKS xét thấy mặc dù hành vi vận chuyển do các bị cáo thực hiện không phải dạng cơ học (mang, vác tiền qua biên giới) nhưng các bị cáo đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.

Việc dịch chuyển này thực hiện thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một phương thức phạm tội mới, một nội hàm mới của hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên việc xét xử các bị cáo phạm tội này là có căn cứ.

Đối với vấn đề cho phép bị cáo Lan được tham gia vào quá trình xử lý tài sản giai đoạn một và giai đoạn hai của vụ án, VKS cho biết quá trình xử lý tài sản thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS TP.HCM không thuộc giai đoạn xét xử phúc thẩm của vụ án. Do vậy, bị cáo Lan và LS cần liên hệ cơ quan THA có thẩm quyền để được giải quyết.