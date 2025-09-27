VKS khẳng định cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phạm tội vì tư lợi cá nhân

Chiều 27-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo đã nói lời sau cùng. HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào sáng 30-9.

Cựu tổng giám đốc tự nhận trách nhiệm người đứng đầu

Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thúy Hằng trình bày, rất ân hận vì sau 22 năm làm việc tại SJC đã để xảy ra sai phạm. Bị cáo Hằng xin chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Đảng và nhà nước, xin gửi lời xin lỗi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành uỷ, UBND TP.HCM và Công ty SJC.

"Xin HĐXX mở rộng khoan hồng đối 16 trường hợp tại tòa và đặc biệt là cá nhân bị cáo. Tôi rất có lỗi với gia đình...", bị cáo Hằng nói và trình bày thêm, bản thân đã chịu trách nhiệm một mình và trên thực tế, công việc của bị cáo rất bận rộn nên không thể theo sát mọi việc nên dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.