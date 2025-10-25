Vivo ra mắt V60 Lite 5G - smartphone giải trí thời thượng dành cho genZ

Thiết kế thanh lịch, đẳng cấp flagship

vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,77inch với tần số quét 120Hz, đạt tỷ lệ hiển thị 94,2% so với thân máy, hỗ trợ chuẩn HDR10+ chỉ có trên các dòng sản phẩm flagship với chứng nhận Netflix HDR và Amazon Prime Video HDR, mang đến trải nghiệm hình ảnh rộng mở, sống động và chân thực trong từng khung hình.

Smartphone với ba tuỳ chọn màu sắc Hồng Candy, Xanh Titan và Đen Phantom.Thiết kế kết hợp cùng cụm camera trong suốt độc đáo, tạo nên diện mạo hiện đại, sang trọng và đậm dấu ấn thiết kế đặc trưng của vivo trên dòng V series.

Chụp ảnh đa nhiệm, nâng tầm sáng tạo với AI

vivo V60 Lite 5G sở hữu hệ thống camera đa năng cho khả năng chụp linh hoạt trong mọi bối cảnh. Cụm camera gồm camera chính Sony IMX882 50MP với cảm biến lớn 1/1.95 inch và Vòng Sáng Aura AI giúp ảnh luôn sáng rõ, tự nhiên. Camera trước 32MP mang đến chân dung sắc nét, còn camera góc siêu rộng 8MP 120° giúp ghi lại phong cảnh, góc nhìn sáng tạo và ảnh nhóm sống động.