vivo khẳng định vị thế dẫn đầu hàng đầu nhiếp ảnh di động với X-series

X70 Pro cũng là dòng smartphone hiếm hoi sở hữu lớp phủ ZEISS T* trên tất cả các ống kính, cho phép thu sáng nhiều hơn để bức ảnh trở nên tinh khiết, sắc nét, đồng thời chống lóa trong các môi trường sáng mạnh hoặc ngược sáng, mang đến trải nghiệm "nhiếp ảnh chuyên nghiệp lấy con người làm trung tâm".



So với X60 Pro, vivo X70 Pro nâng cấp về khả năng chống rung nhờ công nghệ chống rung Gimbal 3.0 siêu cảm biến. Không chỉ chống rung gấp 2 lần so với thế hệ trước, Gimbal 3.0 còn giúp hình ảnh trên X70 Pro ổn định, ít mờ nhoè hơn 6 lần so với điện thoại thông thường. Ngay cả khi phải di chuyển liên tục trên những địa hình gập ghềnh hay môi trường thiếu sáng, Gimbal 3.0 cũng giữ hình ảnh và video sắc nét nhờ góc chống rung bao quát gấp nhiều lần so với chống rung quang học OIS. Toàn bộ các thấu kính và cảm biến của X70 Pro được đặt trên hệ thống giá treo đôi (Double-Ball Suspension Mount), dùng chuyển động cơ học để giữ ổn định góc quay, kết hợp cùng thuật toán chống nhòe để tối ưu hoá thời gian phơi sáng, đóng băng các vật thể chuyển động. Với góc chống rung rộng hơn, Video Chống Rung 5 Trục VIS trên X70 Pro cho hiệu quả được cải thiện đáng kể.

Chế độ chụp ảnh và quay video siêu đêm cũng là một điểm nhấn đặc sắc trên dòng X70 Pro. Cảm biến Sony IMX766V được thiết kế với độ nhạy sáng vượt trội đến gần 60% so với cảm biến không được tinh chỉnh. Kích thước khu cảm quang lớn (1/1.56) và độ phân giải cao giúp thiết bị thu sáng tốt hơn, từ đó lấy nét nhanh và độ chi tiết của hình ảnh cũng cao hơn. Công nghệ này góp phần mang đến chế độ Siêu Chụp Đêm thời gian thực, khiến hình ảnh xuất hiện trên giao diện chụp sẽ sáng rõ như mắt nhìn ngay khi vừa bật chế độ chụp đêm.