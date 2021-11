Vitamin C liều cao liệu có thể tiêu diệt tế bào ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Mối quan tâm đến việc sử dụng liều lượng rất cao vitamin C như một phương pháp điều trị ung thư đã bắt đầu từ rất lâu trước đây vào những năm 1970 khi người ta phát hiện ra rằng một số đặc tính của vitamin có thể làm cho nó trở nên độc hại đối với các tế bào ung thư. Các nghiên cứu ban đầu trên người cho kết quả đầy hứa hẹn, nhưng những nghiên cứu này sau đó bị phát hiện là thiếu sót.