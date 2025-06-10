Visa Trung Quốc vừa tung ra để hút nhân tài khoa học, công nghệ có gì đặc biệt?

Visa K, có hiệu lực từ ngày 1/10, hướng đến sinh viên tốt nghiệp các trường đại học được công nhận và các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực STEM.

Không giống như H-1B của Mỹ, visa này không yêu cầu bảo lãnh từ nhà tuyển dụng, được thiết kế để “thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các tài năng khoa học – công nghệ trẻ từ Trung Quốc và các quốc gia khác”, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun.

Động thái này nằm trong nỗ lực mở cửa và thu hút nhân tài toàn cầu của Bắc Kinh – từ đầu tư nước ngoài, du học sinh đến khách du lịch – nhằm củng cố vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ với Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump mới đây đã công bố mức phí nộp đơn H-1B tăng vọt lên 100.000 USD, so với mức trung bình trước đây chỉ khoảng 1.700 – 4.500 USD, khiến giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang “tận dụng thời điểm hoàn hảo” để tung ra visa K.