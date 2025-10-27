Vinicius Jr nói với Yamal: “Nói nhiều quá, giờ nói nữa đi!?

Các cầu thủ Real Madrid cay cú Lamine Yamal ở chỗ trước trận đấu, tiền đạo 17 tuổi của Barcelona phát biểu rất kiêu và sốc rằng lần El Clasico gần nhất, Barcelona đánh bại Real Madrid đến 4-0 ngay tại Bernabeu, lần này cứ thế mà tính...

Cánh báo chí, nhất là những tay chuyên săn tin giật gân có cơ hội châm dầu vào lửa đúng theo ngôn từ của báo chí thể thao quốc tế sáng 26-10 đưa tin. Những lời nói của Yamal được đưa vào mục podcast còn có tính lan tỏa mạnh hơn, không chỉ với toàn đội Real Madrid mà còn với số lượng fan khổng lồ của Real Madrid.

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, Carvajal, Thibaut Courtois và Vinicius Jr phía Real cùng Yamal lao đến nói chuyện phải quấy. Carvajal yêu cầu Yamal yên lặng đi cho tình huống qua. Rồi Vinicius Jr cũng chạy đến nói “Nói nhiều quá nhóc. Giờ nói nữa đi, giờ trò chuyện đi”.

Cách Vinicius Jr phản ứng với Yamal cho thấy anh rất cay cú chuyện Yamal phát biểu với báo chí trước trận đấu.

Với trận thắng này, Real Madrid đang trên đỉnh bảng xếp hạng qua 10 vòng đấu ở La Liga với 27 điểm, còn Barcelona thứ nhì với 22 điểm.