Vinicius giận dữ đòi chia tay Real Madrid

Phút 72 trên sân nhà Santiago Bernabeu của Real Madrid, HLV Xabi Alonso quyết định thay Vinicius bằng Rodrygo Goes. Điều này khiến tiền đạo người Brazil nổi giận, anh bước nhanh ra khỏi sân với vẻ mặt thất vọng, dang rộng hai tay và hét lớn: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tốt hơn là tôi nên đi!”, những lời được micro của DAZN ghi lại rõ ràng.

Theo tờ AS, Vinicius cảm thấy vị thế của mình trong đội bóng không còn được tôn trọng như trước. Cầu thủ này tin rằng anh không phải mẫu tiền đạo phù hợp với triết lý chiến thuật của Xabi Alonso và điều đó khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên khó duy trì.

Nguồn tin này cũng cho biết Vinicius đang nghiêm túc cân nhắc tương lai, không loại trừ khả năng rời Real Madrid vào mùa hè tới nếu không nhận được sự bảo đảm về niềm tin và vai trò trong đội hình. Dù hợp đồng giữa anh và Real Madrid vẫn còn hiệu lực đến năm 2027, nhưng theo El Mundo Deportivo, ngôi sao Vinicius sẽ chỉ cân nhắc gia hạn khi cảm thấy mình được trân trọng đúng mức.