Vinhomes Green Paradise tạo nên sức hút nhờ những ưu điểm nổi bật nào?

1. "Thiên đường xanh" đúng nghĩa giữa lòng thành phố

Ưu điểm nổi bật đầu tiên và cũng là giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi "Green Paradise" chính là không gian sống xanh rộng lớn, một "của hiếm" tại TP.HCM.

"Lá phổi" khổng lồ từ đại công viên 36ha

Vinhomes Green Paradise sở hữu một lợi thế mà không dự án nào có được: tọa lạc ngay cạnh Đại công viên 36ha. Đây không chỉ là một mảng xanh, mà là một tổ hợp cảnh quan – tiện ích độc đáo, được ví như "Central Park" của New York ngay tại TP. Thủ Đức.

Cư dân được thừa hưởng một "bộ sưu tập" tiện ích nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Đó là bãi biển nhân tạo với cát trắng, hàng dừa xanh; là Vườn Nhật Bản (Zen Park) với hồ cá Koi, cầu gỗ đỏ và không gian thiền định; là công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Garden by the Bay (Singapore). Thay vì phải di chuyển hàng trăm km để "đi trốn" vào cuối tuần, cư dân Vinhomes Green Paradise chỉ cần mở cửa là đã "chạm" vào không gian nghỉ dưỡng 5 sao.

Mật độ xây dựng thấp, ưu tiên tối đa cho cảnh quan và mặt nước

Với mật độ xây dựng được giữ ở mức lý tưởng, phần lớn diện tích được chủ đầu tư ưu ái dành cho cây xanh, hồ điều hòa và các dòng sông nội khu. Thiết kế này không chỉ tạo nên một bức tranh đô thị duy mỹ.

Đó là sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, mà còn mang lại lợi ích thiết thực: thanh lọc không khí, giảm tiếng ồn và điều hòa nhiệt độ. Đây chính là giá trị sống khỏe mạnh mà giới tinh hoa đô thị đang tìm kiếm, một đặc quyền mà chỉ những đại đô thị được quy hoạch bài bản ngay từ đầu mới có thể mang lại.