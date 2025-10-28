Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị ESG++ 2.870 ha tại biển Cần Giờ

Với vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và tiện ích đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mang đến chuẩn mực sống mới cho đô thị ven biển, khẳng định tầm vóc của một biểu tượng phát triển bền vững tại TP.HCM.
Tổng quan dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Trong xu thế đô thị hóa mạnh mẽ và nhu cầu sống xanh ngày càng cao, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ra đời như một dấu ấn chiến lược của Tập đoàn Vingroup trên hành trình kiến tạo những “Thành phố đáng sống tại Việt Nam”.
Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Dự án được định vị là siêu đô thị sinh thái biển lớn tại Việt Nam, với tổng quy mô lên tới 2.870 ha. Đây không chỉ là khu đô thị hiện đại mà còn là quần thể sinh thái toàn diện, nơi cư dân được tận hưởng môi trường sống trong lành, không gian xanh rộng mở và tiện ích đẳng cấp quốc tế, cùng dịch vụ quản lý chuyên nghiệp mang thương hiệu Vinhomes.
Dự án được quy hoạch theo 3 trụ cột chính
● Sinh thái xanh: Giữ nguyên hệ sinh thái rừng ngập mặn, phát triển khu dân cư hài hòa với tự nhiên, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
● Đô thị thông minh: Ứng dụng hệ thống quản lý vận hành thông minh, an ninh 4.0, thẻ cư dân đa năng, và nền tảng số hóa toàn diện.
● Nghỉ dưỡng – Du lịch – Tài chính: Hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí, kết hợp nghỉ dưỡng biển, tạo nên “thành phố du lịch ven biển” của TP.HCM trong tương lai.
Sở hữu quy mô vượt trội, quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị biển kiểu mẫu của Việt Nam.
Vị trí đắc địa của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất khu vực Nam TP.HCM, nằm tại trung tâm xã Long Hòa – Cần Thạnh, bao quanh bởi hệ thống sông nước và rừng ngập mặn Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
Dự án Vinhomes Cần Giờ nằm tại cửa ngõ kết nối chiến lược của TP.HCM
Dự án được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng giao thông đang bứt phá mạnh mẽ
● Cầu Cần Giờ (dự kiến khởi công cuối năm 2025) giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Quận 7 chỉ còn khoảng 30 phút.
● Tuyến đường sắt metro mở rộng kết nối thẳng từ trung tâm TP.HCM đến khu đô thị.
● Cao tốc Bến Lức – Long Thành – Dầu Giây tạo trục giao thông liên vùng, thuận tiện kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Không chỉ thuận tiện về giao thông, vị trí này còn mang giá trị sinh thái đặc biệt hiếm có. Nằm giữa không gian xanh rộng lớn, bao quanh bởi sông biển và rừng ngập mặn, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đem đến môi trường sống trong lành, yên bình – điều mà khó có khu đô thị nào tại TP.HCM có được.
Quy mô & quy hoạch tổng thể dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với quy mô khổng lồ lên đến 2.870 ha, trong đó phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.
Theo định hướng, dự án sẽ phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, gồm 5 phân khu lớn, mỗi phân khu mang một bản sắc riêng:
● The Haven Bay - Phân khu sinh thái kết hợp du lịch và nghỉ dưỡng ven biển, với không gian mở, nhiều mảng xanh và cảnh quan tự nhiên.
● The Green Bay – Khu đô thị thương mại và dịch vụ hiện đại, hướng tới cộng đồng cư dân năng động.
● The Paradise – Trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, nơi quy tụ các công trình biểu tượng, nổi bật là tòa tháp cao tầng mang tính biểu trưng cho toàn khu.
● The Grand Island – Khu nghỉ dưỡng cao cấp, hội tụ khách sạn 5 sao, resort và bến du thuyền.
● Khu trung tâm điều hòa sinh thái – Gồm mặt nước, kênh rạch và cây xanh, đóng vai trò điều tiết khí hậu và tạo cảnh quan tự nhiên cho toàn dự án.
4 phân khúc mang đặc trưng riêng trong dự án siêu đô thị biển Vinhomes
Phân khu trung tâm điều hoà và tạo cảnh quan sinh thái
Chủ đầu tư Vingroup – Bảo chứng cho uy tín và đẳng cấp
Đứng sau siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là Tập đoàn Vingroup – thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, giáo dục, y tế và công nghệ.
Với triết lý “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, Vingroup không ngừng kiến tạo các đô thị thông minh, bền vững, chuẩn mực quốc tế, mang đến giá trị sống vượt trội cho cộng đồng. Chuỗi dự án thành công vang dội như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City... chính là minh chứng rõ ràng cho uy tín và năng lực vượt trội của Vingroup trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Với Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tập đoàn tiếp tục khẳng định vị thế khi mang mô hình đô thị biển sinh thái đầu tiên đến TP.HCM – nơi hội tụ công nghệ, thiên nhiên và con người.
Tất cả các hạng mục của dự án được đầu tư bài bản, quy hoạch khoa học, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững và thân thiện với hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.
Với vị trí chiến lược, quy mô hoành tráng, hệ sinh thái tiện ích toàn diện và thương hiệu chủ đầu tư uy tín, Vinhomes Cần Giờ không chỉ là một dự án bất động sản, mà là tầm nhìn về tương lai đô thị sinh thái của Việt Nam.
Dự án sẽ là biểu tượng của một thành phố biển xanh, thông minh và bền vững, nơi con người được sống hài hòa với thiên nhiên mà vẫn tận hưởng tiện nghi hiện đại bậc nhất. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để tận hưởng, để đầu tư và để khẳng định đẳng cấp sống thượng lưu.
