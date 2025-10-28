Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị ESG++ 2.870 ha tại biển Cần Giờ

Với vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và tiện ích đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mang đến chuẩn mực sống mới cho đô thị ven biển, khẳng định tầm vóc của một biểu tượng phát triển bền vững tại TP.HCM.

Tổng quan dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ﻿

Trong xu thế đô thị hóa mạnh mẽ và nhu cầu sống xanh ngày càng cao, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ra đời như một dấu ấn chiến lược của Tập đoàn Vingroup trên hành trình kiến tạo những “Thành phố đáng sống tại Việt Nam”.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Dự án được định vị là siêu đô thị sinh thái biển lớn tại Việt Nam, với tổng quy mô lên tới 2.870 ha. Đây không chỉ là khu đô thị hiện đại mà còn là quần thể sinh thái toàn diện, nơi cư dân được tận hưởng môi trường sống trong lành, không gian xanh rộng mở và tiện ích đẳng cấp quốc tế, cùng dịch vụ quản lý chuyên nghiệp mang thương hiệu Vinhomes.

Dự án được quy hoạch theo 3 trụ cột chính

● Sinh thái xanh: Giữ nguyên hệ sinh thái rừng ngập mặn, phát triển khu dân cư hài hòa với tự nhiên, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

● Đô thị thông minh: Ứng dụng hệ thống quản lý vận hành thông minh, an ninh 4.0, thẻ cư dân đa năng, và nền tảng số hóa toàn diện.

● Nghỉ dưỡng – Du lịch – Tài chính: Hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí, kết hợp nghỉ dưỡng biển, tạo nên “thành phố du lịch ven biển” của TP.HCM trong tương lai.