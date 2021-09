Vĩnh Long đã thực hiện tốt giãn cách xã hội và là một trong 8 địa phương được Chính phủ khen ngợi

Đối với tình hình dịch phức tạp và số ca nhiễm tăng lên, có thời điểm các cơ sở tiếp nhận thu dung và điều trị lên đến khoảng 1500 bệnh nhân.

Tuy nhiên Vĩnh Long vừa kiểm soát dịch tại cộng đồng để giảm các ca F0 mà các cơ sở điều trị cũng áp dụng các phác đồ điều trị tốt nên tới thời điểm hiện tại các ca F0 tại các cơ sở điều trị chỉ còn trên 100 bệnh nhân.

Ngành y tế Vĩnh Long đã có kế hoạch sắp xếp lại các bệnh viện dã chiến trả lại trạng thái bình thường cho các Trung tâm y tế/ Bệnh viện mà đã chuyển thành Bệnh viện dã chiến. Các Trung tâm y tế/ Bệnh viện sẽ trở về hoạt động bình thường.

Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Long

Tuy nhiên Trung tâm y tế/ Bệnh viện sẽ sắp xếp theo hướng dẫn của Bộ Y tế các cơ sở điều trị phải ưu tiên để 40% giường bệnh để điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Nếu cơ sở bệnh viện dã chiến không phải bệnh viện hay cơ sở y tế thì sẽ trả lại cơ sở cho hoạt động bình thường. Việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Long sẽ được đảm nhận bởi các cơ sở y tế.

