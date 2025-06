Vinh danh 80 gia đình văn hóa Thủ đô tiêu biểu năm 2025

Theo Ban tổ chức, các gia đình văn hóa tiêu biểu được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí: Các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng; Có 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024) được công nhận “Gia đình văn hóa”.

"Không gian ông Đồ", trong khuôn khổ buổi lễ vinh danh thu hút nhiều chị em xin chữ. Ảnh: N. Huyền

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa là một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, là gốc, tiền đề cho các mẫu hình văn hóa khác.

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh và đoàn kết cộng đồng.