Vinh danh 290 gương mặt tiêu biểu ngành Khoa học và Công nghệ 2025

Tối 16/9, Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh Người lao động tiêu biểu và biểu dương Cán bộ công đoàn xuất sắc với chủ đề “Hành trình Khát vọng 2025”.

Ngoài 219 người lao động tiêu biểu đại diện cho hơn 86.000 công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, công đoàn ngành KH&CN trên khắp mọi miền đất nước; chương trình còn biểu dương 71 cán bộ công đoàn xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn cán bộ công đoàn của ngành KH&CN, những người luôn tận tụy, bền bỉ, hết lòng vì đoàn viên và người lao động, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Vinh danh 219 người lao động đại diện cho hơn 86.000 công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, công đoàn ngành KH&CN. Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam nhấn mạnh, với truyền thống "Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình", đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn ngành KH&CN đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn thách thức, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.