Vĩnh biệt Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang

Giới âm nhạc tại TP.HCM vừa đón nhận một thông tin mất mát lớn khi Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú Bình Trang – nữ nhạc sĩ, nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 31-8-2025, thượng thọ 93 tuổi.

Tang lễ của bà được tổ chức tại Chùa Lâm Tế (212 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) trong sự thành kính và tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp, học trò và những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ tấm lòng tận tụy của bà.

Bình Trang - Người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ nghệ sĩ