Vingroup đã đệ đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn ra tòa tại Mỹ

Chiều 12/9, kênh YouTube Minh Giang - Trực diện TV đã livestream thảo luận về đơn kiện của Vingroup gửi tại Mỹ. Trong đó, đối tượng bị kiện là Hiền Nguyễn, cư trú tại Los Angeles.

Theo thông tin từ đơn kiện mà kênh YouTube Minh Giang công bố, Hiền Nguyễn bị cáo buộc hành vi phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh. Người phụ nữ này bị cáo buộc là đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải thông tin sai lệch, chẳng hạn như tuyên bố gần 5.000 nhân viên của Vingroup đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện.