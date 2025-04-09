Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức thêm ngành tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe

Trước khi có thay đổi này, Vingroup từng mở rộng thêm nhiều ngành nghề trong thời gian gần đây. Ví dụ, VinSpeed (công ty con của Vingroup có vốn điều lệ 15.000 tỷ) đã gửi đến Chính phủ và các địa phương loạt đề xuất nghiên cứu và đầu tư các tuyến đường sắt. Nổi bật nhất là đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (~67 tỷ USD).

Các ngành mới của Vingroup từ 58 đến 66.

﻿Bên cạnh đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai cùng Vingroup đã góp vốn thành lập VinEnergo từ tháng 3. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.000 tỷ, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh ba trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch - giải trí (Vinpearl).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh ba trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch - giải trí (Vinpearl).