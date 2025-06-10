Vingroup bất ngờ tuyên bố nhảy sang lĩnh vực sản xuất thép

Việc ra đời của VinMetal trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu nội tại cho các mảng trọng yếu như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Bên cạnh đó, công ty cũng hướng đến chủ động cung ứng thép chất lượng cao cho các dự án hạ tầng và năng lượng quy mô lớn đang được nghiên cứu và đề xuất như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TPHCM – Cần Giờ hay Hà Nội – Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đồng thời là Tổng Giám đốc VinMetal, nhấn mạnh: “VinMetal không chỉ là một nhà máy sản xuất thép, mà là bước chuẩn bị cho tương lai hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam. Vingroup tin rằng việc làm chủ các ngành công nghiệp nền tảng sẽ giúp đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nơi người Việt làm chủ công nghệ, vật liệu và năng lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.”