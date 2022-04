VinFast công bố mức giá thuê pin cho 2 mẫu xe VF 8 và VF 9

Đồng thời, VinFast cũng đã kích hoạt giao dịch VinFirst NFT trên OpenSea, mang đến trải nghiệm di chuyển thực tế trên xe VF 8 và các tính năng tiêu biểu của bộ Dịch vụ Thông minh (Smart Services).

Ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021, hai mẫu SUV điện VF 8 và VF 9 dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong nửa cuối năm nay. VF 8 sẽ đi kèm 2 phiên bản pin đầu tiên có phạm vi quãng đường tối đa cho một lần sạc đầy là 260 dặm và 292 dặm cho phiên bản Eco, 248 dặm và 277 dặm cho phiên bản Plus. Khả năng tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ ước tính trong khoảng 5,8 giây với phiên bản Eco và 5,3 giây với phiên bản Plus. Mức giá cho VF 8 Eco tại thị trường Mỹ là $40.700 cho phiên bản pin 1 và $41.000 cho phiên bản pin 2. Với VF 8 Plus, mức giá tương ứng cho hai phiên bản pin 1 và 2 sẽ lần lượt là $47.700 và $48.000.