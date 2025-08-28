VinFast bàn giao lô xe chống đạn Lạc Hồng - đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Điểm chung của cả hai phiên bản xe Lạc Hồng là: đạt tiêu chuẩn phục vụ nguyên thủ quốc tế và chống đạn, nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế nhằm gợi nhớ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…
Nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu đặc biệt cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công, tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian tiện nghi với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng, bệ tỳ chân cao cấp, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.
Riêng phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.
Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51, đại diện VinFast cho hay.
Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.
Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn.