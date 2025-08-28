VinFast bàn giao lô xe chống đạn Lạc Hồng - đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Điểm chung của cả hai phiên bản xe Lạc Hồng là: đạt tiêu chuẩn phục vụ nguyên thủ quốc tế và chống đạn, nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế nhằm gợi nhớ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu đặc biệt cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công, tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian tiện nghi với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng, bệ tỳ chân cao cấp, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.