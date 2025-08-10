VINANST-16: Định hình tương lai năng lượng nguyên tử Việt Nam

Hội nghị VINANST với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học quốc tế và sự đồng hành của các tổ chức lớn như IAEA, Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhanh hơn các công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý.

Sáng 8/10, tại Đà Nẵng, Hội nghị VINANST-16 chính thức khai mạc, quy tụ đông đảo nhà khoa học, quản lý, nghiên cứu sinh và sinh viên trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (NLNT). Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phát triển năng lực nội sinh, làm chủ công nghệ hạt nhân

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định nhấn mạnh VINANST-16 là hoạt động thiết thực triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) ngày 4/9/2025. Theo Thông báo số 321-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, ngành NLNT phải phát triển bền vững, thận trọng, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô.

Định hướng phát triển được đặt ra là xây dựng văn hóa an toàn làm nền tảng, phát triển năng lực nội sinh và làm chủ công nghệ hạt nhân, đồng thời tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam từng bước xây dựng điều kiện khoa học và công nghệ phục vụ phát triển chương trình điện hạt nhân trong tương lai.