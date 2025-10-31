Vinamilk phản hồi việc Quỳnh Anh Shyn hóa trang Ông Thọ dịp Halloween

Quỳnh Anh Shyn hóa trang thành nhân vật Ông Thọ cùng hai "tiểu đồng" Saabirose và Liu Grace trong dịp Halloween.

Tối 30/10, Vinamilk ra thông báo liên quan đến việc một số cá nhân sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong hoạt động hóa trang dịp Halloween.

Theo đó, doanh nghiệp cảm ơn khách hàng, KOLs và người tiêu dùng đã dành tình cảm cho nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ nói riêng và các sản phẩm Vinamilk nói chung. Tuy nhiên, hãng cho biết đã ghi nhận nhiều nội dung hóa trang sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội.