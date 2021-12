Vin Diesel qua 9 phần 'Fast & Furious': Từ tay tội phạm đến người đàn ông của gia đình

20 năm, 10 phần phim, Fast & Furious đã trải qua một quãng đường dài cùng hàng triệu người hâm mộ toàn thế giới. Suốt 20 năm, linh hồn của thương hiệu - thủ lĩnh Dominic Toretto do nam diễn viên Vin Diesel thủ vai vẫn gắn bó với Fast & Furious.

Sự trưởng thành của thương hiệu cũng chính là sự trưởng thành của Dom và phần mới nhất Fast & Furious 9: Huyền Thoại Tốc Độ(tựa gốc: Fast & Furious 9) sẽ là lần nhìn lại cả hành trình khiến Dom trở thành Dom của ngày hôm nay.

Your browser does not support the video tag.

Clip về nhân vật Dom

Thủ lĩnh đường đua Fast & Furious

Ngay từ phần đầu tiên, Dominic Toretto đã được xác định là nhân vật chính của loạt phim và vị trí này không hề thay đổi suốt 9 phần phim chính của Fast & Furious.

Khởi đầu loạt phim, khán giả được làm quen với Dom - một tay đua đường phố hàng đầu, một thợ máy có hạng. Ban đầu, Dom chỉ là một tay tội phạm chuyên trộm xe để nuôi sống gia đình nhưng khán giả sớm nhận ra anh không phải một tay giang hồ thông thường. Dom tuân theo những giá trị đạo đức của riêng mình và đường đua có ý nghĩa đặc biệt với anh.