Viktor Lê nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông sau trận, cầu thủ sinh năm 2003 cho biết: “Bàn thắng này là một sự giải toả dành cho bản thân tôi. Tôi có hơi lo lắng một chút trước khi trận đấu diễn ra, nhưng sau khi ghi được bàn thì đã cảm thấy tự tin hơn. Mong rằng tôi có thể tiếp tục ghi thêm nhiều bàn thắng nữa cho U23 Việt Nam".

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội sau chiến thắng trước U23 Bangladesh, tiền vệ Viktor Lê cho biết anh cảm nhận rõ sự liên kết của các đồng đội trong lối chơi: “Tôi cảm thấy sự phối hợp giữa các cầu thủ khá tốt. Đặc biệt trong hiệp hai, nhất là 20 phút cuối trận, chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống phối hợp nhuần nhuyễn”.

“Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, có lẽ U23 Việt Nam đã có thêm bàn thắng. Dù vậy, nhìn chung toàn đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn, tôi sẽ cố gắng cùng ĐT U23 Việt Nam”, Viktor Lê nói thêm.

Trước mắt, Viktor Lê cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Theo lịch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán U23 Singapore vào lúc 19h00 ngày 6/9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.