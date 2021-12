VietnamGroove khai trương chi nhánh TP Thủ Đức, phục vụ người mua bất động sản khu Đông

Your browser does not support the audio element.

Buổi lễ khai trương với sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành, đại diện các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Vinhomes, Masterise Homes, Novaland Group…, khách hàng thân thiết, các đại lý Vinhomes, đối tác, ban lãnh đạo cùng toàn thể cộng sự công ty VietnamGroove.

Đây là văn phòng thứ 3 của VietnamGroove tại TP Hồ Chí Minh, ngoài 2 văn phòng tại số 07, đường 41, An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM và tại lầu 4 Vincom Thảo Điền - 161 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM.

Văn phòng mới tọa lạc ngay khu thương mại sầm uất The Manhattan của đại đô thị thông minh Vinhomes Grand Park, đối diện trung tâm thương mại Vincom Megamall. Chi nhánh VietnamGroove còn được bài trí trong tòa nhà 5 tầng với thiết kế sang trọng, thân thiện với môi trường, mang đến trải nghiệm thuận lợi và thú vị cho khách hàng cũng như môi trường làm việc hiện đại, năng động cho cộng sự VietnamGroove.

Văn phòng VietnamGroove chi nhánh TP Thủ Đức.

Giữa lúc phân khu The Beverly với tầm view độc bản ra sông Đồng Nai và công viên 36 hecta đang thu hút nhà đầu tư, chi nhánh TP Thủ Đức của VietnamGroove chỉ cách The Beverly 300m, thuận lợi cho khách hàng tham quan dự án thực tế, thực hiện giao dịch.