Vietnam's Next Top Model nhận sai vụ Thanh Hằng, Nam Trung bị chê

Tối 6/8, nhà sản xuất chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model (VNTM) xin lỗi giám khảo Nam Trung. Ban tổ chức lên tiếng sau khi Nam Trung và Thanh Hằng vấp làn sóng chỉ trích "giám khảo thị phạm xấu nhưng chê bai thí sinh, thái độ tiêu cực".

Ban tổ chức cho biết fanpage VNTM sơ suất dùng từ "thị phạm" để miêu tả công việc của Nam Trung, trong khi nam giám khảo chỉ kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách trong tập 1.

Chương trình giải thích việc làm của Nam Trung không phải là "thị phạm" cho thí sinh. Nam Trung chỉ chịu trách nhiệm lên ý tưởng, concept và định hướng nghệ thuật ở mỗi thử thách.