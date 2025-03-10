Vietnam Land khẳng định uy tín trở thành nhà phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Cột mốc quan trọng khẳng định vị thế
Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land đã chính thức trở thành nhà phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise. Đây không chỉ là một hợp tác thương mại mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự khẳng định uy tín và năng lực tiên phong của Vietnam Land trên thị trường.
Vinhomes Green Paradise – Đại đô thị biển mang tầm quốc tế
Tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – vùng đất duy nhất của TP. Hồ Chí Minh giáp biển, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thừa hưởng hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.
Với tổng diện tích gần 2.870 ha và vốn đầu tư lên đến 11 tỷ USD, dự án được định vị là đại đô thị sinh thái biển lớn bậc nhất Đông Nam Á. Vị trí chiến lược với ba mặt giáp biển Đông, một mặt giáp rừng ngập mặn cùng hệ thống hạ tầng kết nối trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ, giúp dự án vừa là nơi an cư – nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa trở thành trung tâm kinh tế biển và du lịch sinh thái phía Nam.
Vietnam Land – Đối tác tin cậy của giới đầu tư
Trở thành nhà phân phối chiến lược, Vietnam Land giữ vai trò kết nối giá trị thượng lưu của Vinhomes Green Paradise với cộng đồng khách hàng trong và ngoài nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối bất động sản cao cấp, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và mạng lưới khách hàng rộng lớn, Vietnam Land đã khẳng định vai trò cầu nối tin cậy, minh bạch và hiệu quả.
Sự hợp tác này cũng góp phần củng cố vị thế của Vietnam Land trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng – sinh thái, đồng thời lan tỏa chuẩn mực sống xanh, bền vững tại Việt Nam.
Sản phẩm và tiện ích – Biểu tượng sống xanh mới
Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 30%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và các tiện ích cộng đồng. Dự án hội tụ đa dạng sản phẩm: nhà phố, biệt thự, shophouse, căn hộ cao tầng, officetel, khách sạn, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ an cư, nghỉ dưỡng đến đầu tư.
Đặc biệt, dự án sở hữu tòa tháp 108 tầng – “ngọn hải đăng thế kỷ mới” cùng hệ thống tiện ích 6 sao: bãi biển nhân tạo dài hàng km, trung tâm thương mại hiện đại, trường học và bệnh viện quốc tế, cảng du thuyền, sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ là biểu tượng sống xanh – sinh thái – thịnh vượng, thu hút giới tinh hoa toàn cầu.
Thời điểm vàng để đầu tư
Với lợi thế hạ tầng, quy mô và tiềm năng sinh thái độc bản, Vinhomes Green Paradise đang mở ra cơ hội đầu tư bền vững. Khi lựa chọn Vietnam Land, khách hàng sẽ được đồng hành cùng đơn vị phân phối uy tín, tận hưởng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, minh bạch và đảm bảo tối đa quyền lợi.
Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Vietnam Land khẳng định:
"Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra".
Kết luận
Sự kiện Vietnam Land trở thành nhà phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise không chỉ là bước tiến trong hợp tác, mà còn là minh chứng cho uy tín và tầm vóc thương hiệu. Đây chính là thời điểm để khách hàng và nhà đầu tư đồng hành cùng Vietnam Land, kiến tạo nên một biểu tượng sống xanh – sinh thái – thịnh vượng tại Cần Giờ.
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land
● Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
● Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
● Hotline: 0912132323
● Website: https://vietnamland.vn/