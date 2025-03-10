Vietnam Land khẳng định uy tín trở thành nhà phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – vùng đất duy nhất của TP. Hồ Chí Minh giáp biển, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thừa hưởng hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.

Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land đã chính thức trở thành nhà phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise. Đây không chỉ là một hợp tác thương mại mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự khẳng định uy tín và năng lực tiên phong của Vietnam Land trên thị trường.

Với tổng diện tích gần 2.870 ha và vốn đầu tư lên đến 11 tỷ USD, dự án được định vị là đại đô thị sinh thái biển lớn bậc nhất Đông Nam Á. Vị trí chiến lược với ba mặt giáp biển Đông, một mặt giáp rừng ngập mặn cùng hệ thống hạ tầng kết nối trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ, giúp dự án vừa là nơi an cư – nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa trở thành trung tâm kinh tế biển và du lịch sinh thái phía Nam.

Vietnam Land – Đối tác tin cậy của giới đầu tư

Trở thành nhà phân phối chiến lược, Vietnam Land giữ vai trò kết nối giá trị thượng lưu của Vinhomes Green Paradise với cộng đồng khách hàng trong và ngoài nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối bất động sản cao cấp, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và mạng lưới khách hàng rộng lớn, Vietnam Land đã khẳng định vai trò cầu nối tin cậy, minh bạch và hiệu quả.

Sự hợp tác này cũng góp phần củng cố vị thế của Vietnam Land trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng – sinh thái, đồng thời lan tỏa chuẩn mực sống xanh, bền vững tại Việt Nam.

Sản phẩm và tiện ích – Biểu tượng sống xanh mới