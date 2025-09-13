‏Vietnam Land chính thức trở thành nhà phân phối dự án La Tiên Villa

‏Vietnam Land là đơn vị phân phối chính thức‏

‏Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land vừa được công bố là nhà phân phối chính thức của dự án La Tiên Villa – phân khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp thuộc quần thể Libera Nha Trang.‏

‏Sự kiện này góp phần mở rộng mạng lưới bán hàng của dự án, đồng thời đem lại sự an tâm cho khách hàng khi tiếp cận sản phẩm qua một kênh phân phối uy tín, minh bạch.‏

‏La Tiên Villa – Biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Nha Trang‏

●‏ Vị trí:‏‏ Đại lộ Phạm Văn Đồng, Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang‏



●‏ Quy mô: ‏‏ 28,2 ha, gần 700 căn biệt thự đơn lập và song lập‏

﻿﻿●‏ Sản phẩm:‏‏ Nhiều dòng biệt thự cao cấp như Central Villa, Garden Villa, Hidden Villa, Oceanview Villa…‏



●‏ Giá bán dự kiến:‏‏ 13 – 18 tỷ đồng/căn‏



● ‏Bàn giao:‏‏ Từ Quý III/2025 đến Quý III/2026‏

