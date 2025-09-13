‏Vietnam Land chính thức trở thành nhà phân phối dự án La Tiên Villa

Vietnam Land là đơn vị phân phối chính thức
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land vừa được công bố là nhà phân phối chính thức của dự án La Tiên Villa – phân khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp thuộc quần thể Libera Nha Trang.
Sự kiện này góp phần mở rộng mạng lưới bán hàng của dự án, đồng thời đem lại sự an tâm cho khách hàng khi tiếp cận sản phẩm qua một kênh phân phối uy tín, minh bạch.
La Tiên Villa – Biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Nha Trang
● Vị trí: Đại lộ Phạm Văn Đồng, Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang
● Quy mô: 28,2 ha, gần 700 căn biệt thự đơn lập và song lập
● Sản phẩm: Nhiều dòng biệt thự cao cấp như Central Villa, Garden Villa, Hidden Villa, Oceanview Villa…
● Giá bán dự kiến: 13 – 18 tỷ đồng/căn
● Bàn giao: Từ Quý III/2025 đến Quý III/2026
● Chủ đầu tư: KDI Holdings
● Đồng phát triển: Masterise Homes
● Đơn vị vận hành: Meliá Hotels & Resorts, The Ascott Limited
Chính sách bán hàng đặc biệt
La Tiên Villa triển khai gói ưu đãi linh hoạt, dành riêng cho khách hàng tiên phong:
1. VVIP Site Tour – Kỳ nghỉ 5 sao trị giá 99 triệu đồng
- Cho khách hàng booking sớm nhất
- Bao gồm: xe đưa đón riêng, kỳ nghỉ tại Villa Le Coral 5*, ẩm thực 5 sao, vé VIP show Rối Mơ – Life Puppets, du thuyền 5 sao vịnh Ngọc
2. Ưu đãi booking sớm
- 200 triệu → chiết khấu thêm 0,5%
- 400 triệu → chiết khấu thêm 1%
- 500 triệu → chiết khấu thêm 2%
3. La Tiên Cooling Back
- Sau ngày mở bán, khách hàng có thể rút booking và nhận lại toàn bộ trong 24h (trừ cuối tuần và ngày lễ).
4. Quà tặng đặc biệt
- 100 khách hàng đầu tiên: nhận ngay ghế Minotti Trio Armchair trị giá 200 triệu đồng
5. An cư đúng nghĩa tại La Tiên Villa
- Bàn giao thô để khách hàng tự do hoàn thiện
- Chiết khấu trung bình đến 1,6 tỷ đồng/căn
- Cam kết hoàn thiện nội thất trong vòng 8 tháng kể từ ngày bàn giao
6. Ưu đãi giao dịch sớm
- 100 khách hàng đầu tiên chỉ cần 5% để ký HĐMB
La Tiên Villa không chỉ mang đến không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn sở hữu tiềm năng đầu tư lớn:
● Tiện ích nổi bật: Hồ bơi vô cực, Beach Club, Sky Deck, lounge biển, sân Pickleball, cảnh quan xanh.
● Vị trí chiến lược: Nằm trên cung đường ven biển đẹp nhất Nha Trang, kết nối trung tâm thành phố nhanh chóng.
● Khai thác cho thuê: Với đơn vị vận hành quốc tế, tỷ suất lợi nhuận dự kiến 6 – 8%/năm.
Với việc Vietnam Land chính thức trở thành nhà phân phối dự án La Tiên Villa, khách hàng có thể yên tâm tiếp cận sản phẩm qua một kênh phân phối uy tín, minh bạch và hưởng trọn vẹn loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, vừa an cư, vừa đầu tư bền vững tại thành phố biển Nha Trang.
Trân trọng cảm ơn!
Thông tin liên hệ
Vietnam Land - Đơn vị phân phối chính thức La Tiên Villa
Hotline: 0912 13 23 23
Địa chỉ: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Nha Trang: Sth 22.30, Thích Quảng Đức, P Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Xem chính sách & giá bán mới nhất tại đây: https://vietnamland.vn/la-tien-villas/