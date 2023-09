Vietnam Idol: Thí sinh không biết hát gì

Vietnam Idol 2023 chỉ còn lại đúng 3 thí sinh nam đứng ở top 9. Cả 3 đều mang màu sắc riêng nhưng chưa thực sự bùng nổ so với các bạn nữ. Thay vì phá cách, các thí sinh nam đi theo hướng an toàn để chinh phục khán giả.

Lâm Phúc dùng lối xử lý nhẹ nhàng để làm mới Gió đánh đò đưa, tạo nên một tiết mục dễ chịu. Ca sĩ Mỹ Tâm đánh giá thí sinh “tươi” hơn các vòng trước nhưng một vài nốt thể hiện còn chông chênh, bài hát có biến tấu nhưng “giai điệu không làm cho người ta nhớ được”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá anh có tiến bộ, ngày càng chứng tỏ mình là gương mặt "nặng ký" hơn tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, cách xử lý của thí sinh còn hơi hướm pop ballad chứ chưa thực sự đúng nhịp điệu của bài hát.



Màn trình diễn của Lâm Phúc trong live show 3 được đánh giá cao hơn các vòng trước.

Xuân Định tiếp tục phát huy thế mạnh sáng tác với ca khúc tự viết mang tên Cưng như trứng, kết hợp đoạn rap quen thuộc Tau thích mi. Màn trình diễn của thí sinh ở mức ổn nhưng chưa có nhiều bất ngờ hay đột phá.

Ban giám khảo đánh giá anh biết cách kết nối với khán giả. Ca sĩ Mỹ Tâm cho rằng màn trình diễn "chưa đã" nhưng khuyên thí sinh nên giữ đúng phong cách riêng, ủng hộ anh tiếp tục làm những gì mình muốn trong cuộc thi.

Trong khi đó, gương mặt nam được trông đợi nhất chương trình là Hà An Huy quyết tâm làm mới Đào liễu khi thể hiện cùng mẹ - nghệ sĩ chèo Minh Phương. Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét màn trình diễn xúc động nhưng còn an toàn. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng mong đợi nhiều hơn ở tiết mục của Hà An Huy nhưng thí sinh chưa làm được.



Tiết mục của Xuân Định và Hà An Huy chưa làm ban giám khảo thấy thỏa mãn.