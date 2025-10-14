Vietnam Airlines lên tiếng về sự cố lộ dữ liệu khách hàng

Theo thông tin trên một số diễn đàn hacker (tấn công mạng), một nhóm hacker rao bán bản ghi chứa thông tin khách hàng của hãng hàng không Vietnam Airlines. Dữ liệu bị lộ gồm những thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà.

Trưa 14-10, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp.