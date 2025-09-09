Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin Lithium.

Ngày 9-9, Vietnam Airlines thông báo tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển pin sạc dự phòng Lithium trên các chuyến bay, góp phần phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng Lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco). Hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin Lithium. Tất cả các thiết bị này được cung ứng bởi nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Bên cạnh đó, toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện kỹ năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống bất thường.