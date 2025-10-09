Vietlott tìm ra 3 vé số trúng giải nhất trị giá tiền tỷ

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 là sản phẩm xổ số duy nhất tại Việt Nam có tính năng chia giải độc đắc.

Khi giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải độc đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc.

Giải độc đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải độc đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải độc đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại.