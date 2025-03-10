Vietlott tìm được 2 vé số trúng giải nhất trị giá tiền tỷ

Bên cạnh 2 giải nhất trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 192 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 45 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 86,755 triệu đồng; 663 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 6,045 triệu đồng; 1.563 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 2,45 triệu đồng,...

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải nhất ở kỳ quay thưởng thứ 192 của loại hình xổ số Lotto sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, mỗi người sẽ nhận về số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 là sản phẩm xổ số duy nhất tại Việt Nam có tính năng chia giải độc đắc.

Khi giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải độc đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc.

Giải độc đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải độc đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải độc đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại.

Vì vậy, tại kỳ quay số 192, giá trị giải độc đắc đã được chia cho các hạng giải khác theo tỷ lệ như trên.