Vietlott lại tìm được 2 vé số trúng độc đắc tiền tỷ

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.232 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (21/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 73.030.078.650 đồng (hơn 73 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 vé số trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 3.254.058.500 đồng (hơn 3,2 tỷ đồng).