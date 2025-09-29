Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Theo BS Hoàng Anh Tuấn, chế độ ăn chay khoa học được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy người ăn chay thường có chế độ ăn tốt hơn những người ăn thịt. Họ cũng nạp vào cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin C, vitamin E và magie. Điều đó thúc đẩy quá trình giảm cân, giảm nguy cơ ung thư, ổn định lượng đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch… Tuy nhiên, nếu ăn chay không đúng cách sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như: Gây thiếu máu, thiếu các protein: gây lão hóa và mất trí nhớ nếu chế độ ăn chay không cung cấp đủ các collagen, axit amin, elastin.

Cũng theo BS Hoàng Anh Tuấn, những người ăn chay trường cần ăn đủ bữa để cơ thể nhận đủ năng lượng: 3 bữa chính và thêm 2-3 bữa phụ. Thức ăn chế biến nên sử dụng những thực phẩm chứa nhiều năng lượng: dầu lạc, dầu thực vật, các loại hạt nhiều dầu như hạt điều, hạt dẻ. Chế độ ăn chay lành mạnh thường bao gồm nhiều loại đậu, các loại hạt và ngũ cốc. Người ăn chay nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khoảng 20 phút/ngày vào lúc sáng sớm để cơ thể tổng hợp vitamin giúp tăng hấp thu canxi, xương sẽ chắc khỏe hơn.