Viết tín hiệu cầu cứu bằng máu lên gối, người phụ nữ được giải cứu ngoạn mục

Hôm 12/8 tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nữ chủ căn hộ cho thuê tên Châu đã may mắn được giải cứu sau khi bị kẹt trong phòng ngủ suốt 30 giờ, không có đồ ăn, nước uống hay điện thoại liên lạc.

Bà Châu hoảng loạn dùng máu của mình để viết số điện thoại khẩn cấp 110 lên gối. Ảnh: SCMP

Người phát hiện vụ việc là nhân viên giao đồ ăn tên Trương, sinh viên đại học đi làm thêm. Trên đường đi, Trương nhìn thấy một chiếc gối trắng dính máu, trên đó viết “110 625”. Nghi ngờ có người gặp nạn, Trương lập tức báo cảnh sát.