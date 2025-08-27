Viết tín hiệu cầu cứu bằng máu lên gối, người phụ nữ được giải cứu ngoạn mục

Như Ý| 27/08/2025 12:13

Người phụ nữ bị mắc kẹt trên tầng 25 của tòa nhà suốt 30 tiếng, không có thức ăn, nước uống nên đã cắn móng tay lấy máu viết lên gối, ném xuống để cầu cứu.

Hôm 12/8 tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nữ chủ căn hộ cho thuê tên Châu đã may mắn được giải cứu sau khi bị kẹt trong phòng ngủ suốt 30 giờ, không có đồ ăn, nước uống hay điện thoại liên lạc.

cuunguoi.jpg
Bà Châu hoảng loạn dùng máu của mình để viết số điện thoại khẩn cấp 110 lên gối. Ảnh: SCMP

Người phát hiện vụ việc là nhân viên giao đồ ăn tên Trương, sinh viên đại học đi làm thêm. Trên đường đi, Trương nhìn thấy một chiếc gối trắng dính máu, trên đó viết “110 625”. Nghi ngờ có người gặp nạn, Trương lập tức báo cảnh sát.

Với sự giúp đỡ của một nhân viên khách sạn gần đó, cảnh sát nhanh chóng lần ra căn hộ số 625, ở tầng 25 của tòa nhà số 6.

Ban đầu, lực lượng chức năng nghi đây là vụ bắt cóc hoặc bạo lực. Nhưng khi phá cửa xông vào, họ phát hiện bà Châu bị kẹt trong phòng ngủ do chốt cửa bên trong hỏng. Điện thoại của bà để ngoài phòng khách, khiến bà hoàn toàn bị cô lập.

cuunguoi2.jpg
Bà Châu cho biết thử thách kéo dài 30 giờ đã khiến bà "cực kỳ đau khổ và sợ hãi". Ảnh: Handout

Trong 30 giờ, bà Châu cố gắng đập cửa, dậm chân, nhảy lên để gây chú ý. Bà còn treo quần áo đỏ ngoài cửa sổ và ném vài tấm xốp xuống đất nhưng không ai để ý.

Tuyệt vọng, bà đã cắn ngón tay, dùng máu viết số “110 625” lên gối rồi ném ra ngoài. Chính chi tiết này đã giúp bà được cứu, thông tin từ SCMP.

“Khi cảnh sát phá cửa vào, tôi xúc động như được gặp lại người thân”, bà chia sẻ. Bà ngỏ ý tặng anh Trương 1.000 NDT (khoảng 3,6 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng anh từ chối.

Anh Trương nói: “Đó chỉ là hành động nhỏ thôi, ai trong tình huống đó cũng sẽ gọi cảnh sát”. Cử chỉ nghĩa hiệp của anh Trương đã nhận được sự khen ngợi và số tiền thưởng tuyên dương là 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng).

cuunguoi3.jpg
Hành động của anh Trương (ảnh nhỏ) được ca ngợi. Ảnh: SCMP

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng ca ngợi anh Trương: “May mắn vì anh ấy tinh ý, nếu không hậu quả khó lường”; “Không chỉ làm đúng việc của mình, anh ấy còn có trách nhiệm với xã hội, thật sự đáng quý"...

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/viet-tin-hieu-cau-cuu-bang-mau-len-goi-nguoi-phu-nu-duoc-giai-cuu-ngoan-muc-2436542.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/viet-tin-hieu-cau-cuu-bang-mau-len-goi-nguoi-phu-nu-duoc-giai-cuu-ngoan-muc-2436542.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Gia đình
            Viết tín hiệu cầu cứu bằng máu lên gối, người phụ nữ được giải cứu ngoạn mục
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO