'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' được chuyển ngữ 13 thứ tiếng

Đây là một dự án nghệ thuật độc đáo của thầy cô và sinh viên trường Đại học Hà Nội (HANU). MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Italia, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan và tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra, MV còn có các phiên bản từng ngôn ngữ, được chuyển ngữ đầy đủ, để bạn bè quốc tế có thể hiểu sâu sắc hơn giá trị tinh thần và vẻ đẹp của ngôn ngữ và chung tay lan tỏa thông điệp nhân văn, những đức tính quý báu, yêu độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam chúng tôi luôn một lòng tôn trọng lịch sử, tôn vinh sự hy sinh của cha ông để viết nên trang sử vẻ vang, nhưng hôm nay, người trẻ Việt Nam đang mở rộng vòng tay, vươn mình đón nhận những giá trị mà bạn bè quốc tế trao gửi và trở thành những công dân toàn cầu thế hệ mới: giàu tri thức, tự tin hội nhập và tỏa sáng.